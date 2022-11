Équipe de France : Benzema a déjà pris sa décision pour un retour au Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le retour de Karim Benzema à l'entraînement serait imminent. De quoi imaginer un retour en équipe de France durant cette Coupe du monde ? Le joueur du Real Madrid reste inscrit sur les listes de la FIFA et Didier Deschamps a la possibilité de le rappeler. Mais le Ballon d'Or 2022 aurait tiré un trait sur le Qatar.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Karim Benzema peut retrouver le groupe de Didier Deschamps avant la fin du Mondial. Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l'attaquant du Real Madrid n'a pas été remplacé par le sélectionneur de l'équipe de France et reste inscrit sur les listes de la FIFA. D'autant que selon certains échos en Espagne, sa blessure ne serait pas aussi grave.

🇫🇷 Malgré les rumeurs venues d’Espagne, Karim #Benzema ne retrouvera pas la France pour la suite de la #CoupeDuMondeFIFA Après les absences de 2010 et 2018, et la frustration de 2014, Benzema connaît une nouvelle désillusion avec les Bleus📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/TXCFosTUHZ — Bernard Colas (@BernardCls) November 29, 2022

Une blessure moins grave que prévu pour Benzema ?

« Le retour de Benzema à l'entraînement ce jeudi ? On me l’a démenti au Real Madrid. Au Real, on ne l’attend pas à l’entraînement. Son retour est prévu d’une semaine à dix jours. Sa blessure au quadriceps est moins grave que prévu. Sa durée indisponibilité serait un peu plus court » a confié Antoine Simmoneau sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Benzema ne souhaiterait pas retourner au Qatar