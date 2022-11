Real Madrid : Une date annoncée pour le retour de Benzema

La rédaction

Arrivé diminué physiquement pour jouer avec l'équipe de France, Karim Benzema a fini par se blesser à la cuisse, devant alors déclarer forfait pour la Coupe du monde. La question est maintenant de savoir quand reviendra l'attaquant du Real Madrid. S'il est question d'un possible retour avec les Bleus au Qatar, cela semble toutefois compliqué. Explications.

Certains médias espagnols étaient en mesure d'affirmer que Karim Benzema pourrait faire son retour à l'entraînement en même temps que ses coéquipiers madrilènes le 1er décembre mais selon L'Equipe , il faudrait se montrer finalement un peu plus patient que prévu. Le rêve de voir revenir Benzema aux côtés de la France pour la suite de la Coupe du monde s'éloignerait ainsi...

Reprise le 9 décembre

Depuis qu'il a quitté le Qatar, Karim Benzema a pris du temps pour se reposer et est actuellement à La Réunion avant de revenir à Madrid pour reprendre l'entraînement aux côtés des joueurs non retenues pour disputer le Mondial. Sa guérison progresse moins vite que prévu et il ne serait disponible qu'à partir du 9 décembre selon le quotidien sportif, contrairement aux précédentes informations.

Retour en Bleu impossible ?

Selon ces dernières informations, cette date compromet encore plus les chances de voir Karim Benzema faire son grand retour avec l'Equipe de France au Qatar. En effet, en fonction de leur place lors de la phase de poules, les Bleus disputeront leur quart de finale le 9 ou le 10 décembre s'ils atteignent ce stade de la compétition. Il semble donc difficile de revoir le Ballon d'Or avec la France, encore plus après la mise au point de Didier Deschamps...