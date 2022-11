Equipe de France : Quel adversaire préférez-vous pour les huitièmes de finale ? 

La rédaction

En remportant ses deux premiers matchs, l’équipe de France avait réussi à valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Désormais, les Bleus attendent donc de savoir qui sera le prochain adversaire. Les hommes de Didier Deschamps ont pour cela les yeux rivés sur le groupe C où tout est encore possible entre l’Argentine, le Mexique, la Pologne et l’Arabie Saoudite. Alors quel adversaire préférez-vous ?

Alors que la phase de poules de la Coupe du monde touche déjà à sa fin, on commence à connaitre les premières affiches des huitièmes de finale au Qatar. Un rendez-vous auquel sera l’équipe de France, tenante du titre. Mais la question est de savoir face à qui seront les coéquipiers de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. La réponse se trouve dans le groupe C.

Équipe de France : Karim Benzema a tranché pour son retour au Qatar https://t.co/6kbxUHubMC pic.twitter.com/lVKPiAJavy — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

L’Argentine à éviter ?

Un groupe C où on retrouve l’Argentine de Lionel Messi. Avant le début de la Coupe du monde, l’Albiceleste faisait partie des grands favoris. Mais sur le terrain, cela a quelque peu évolué. Malgré Lionel Messi, les derniers vainqueurs de la Copa America ont chuté face à l’Arabie Saoudite, avant de s’imposer face au Mexique. Mais dans le contenu, c’est loin d’être ça pour l’Argentine, qui semble donc en-dessous de l’équipe de France. Les deux nations se retrouveront-elles pour un remake du huitième de finale du Mondial 2018 ?

La Pologne, le Mexique ou l’Arabie Saoudite ?

Mais dans ce groupe C, tout le monde peut encore se qualifier. Ainsi, l’équipe de France a également une chance d’affronter la Pologne, le Mexique ou encore la surprise Arabie Saoudite en huitièmes de finale. Sur le papier, les Bleus seraient alors les favoris, mais ce sera sur le terrain que tout va se jouer avec une place pour les quarts de finale de la Coupe du monde en jeu.



Alors, quel adversaire préférez-vous pour l’équipe de France en huitième de finale ?