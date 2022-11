Coupe du monde 2022 : Messi est menacé, le Mexique monte au créneau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Décisif lors du match contre le Mexique (2-0) ce samedi, Lionel Messi fait parler de lui à cause d’une image captée dans le vestiaire argentin. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit l’attaquant du PSG repousser un maillot de l’adversaire avec son pied, de quoi notamment susciter la colère du boxeur mexicain Canelo Alvarez. Principalement concerné par la polémique, ayant échangé son maillot avec La Pulga, Andrés Guardado a volé au secours du septuple Ballon d’Or.

Buteur puis passeur face au Mexique (2-0), Lionel Messi a permis à l’Argentine d’être encore en vie dans cette Coupe du monde, l’Albiceleste ayant été surprise par l’Arabie saoudite (1-2) pour son entrée en lice. La joie était donc grande dans le vestiaire argentin, mais une image a fait réagir après le coup de sifflet final. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit Lionel Messi repousser du pied un maillot mexicain étant sur le sol. De quoi faire réagir Canelo Alvarez, boxeur mexicain, qui a violemment pris à partie l’attaquant du PSG : « Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ? Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas , a lancé l’actuel détenteur des quatre ceintures mondiales dans la catégorie des super-moyens (WBC, WBA, WBO et IBF) sur Twitter . Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique ! Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu’il a fait. » Le maillot de la discorde lui appartenant, Andrés Guardado a volé au secours de Lionel Messi et s’est expliqué.

« Canelo ne comprend pas ce que c'est que d'être dans un vestiaire »

« Comme j'ai vu plus tard la réaction du Kun (Agüero), de Césc Fábregas et de ceux qui connaissent Leo, j'ai eu la chance et le privilège de l'affronter pendant de nombreuses années en Espagne, de vivre des moments, notamment avec mon fils et je connais la personne qu'est Leo », confie Andrés Guardado, dans des propos relayés par Olé . La capitaine mexicain a eu l’occasion de croiser la route de Lionel Messi à plusieurs reprises depuis son arrivée au Betis en 2017, lui permettant notamment de demander à La Pulga une photo avec son fils. « Malheureusement, peut-être que Canelo ne comprend pas ce que c'est que d'être dans un vestiaire et je peux comprendre le fait d'être offensé en voyant le maillot du Mexique sur le sol. Tout cela, pour moi, semble être une chose idiote parce que ce n'est pas d'une grande importance. »

Grande La Pulga Messi con el hijo de Andrés Guardado de México, que gran recuerdo para ese pibe. Viva el fútbol. pic.twitter.com/dIkc3VpQzg — HOSWUALS ABREGO (@HOSWUALS) November 28, 2022

« C'est comme ça, les vêtements sales vont sur le sol, que ce soit le maillot de votre équipe ou celui du rival »