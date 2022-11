Coupe du monde 2022 : Lionel Messi est menacé, ils montent au créneau

Arnaud De Kanel

Victorieuse du Mexique, l'Argentine a lancé son Mondial et peut encore rêver des huitièmes de finales. Pour se sortir du piège mexicain, l'Albiceleste s'en est remise à son génie Lionel Messi. Après la rencontre, la vedette du PSG a laissé éclater sa joie dans le vestiaire. Un comportement qui n'a pas plus à Canelo Alvarez, célèbre boxeur mexicain. Messi peut compter sur le soutien de deux anciens coéquipiers.

Décisif sur les deux buts de l'Argentine lors de la victoire contre le Mexique, Lionel Messi a délivré tout un peuple. Cette victoire était d'autant plus importante pour les Argentins qui jouaient leur survie dans ce groupe. L'euphorie a gagné le vestiaire argentin comme des images le montrent sur les réseaux sociaux. On y voit notamment l'attaquant du PSG mettre un coup de pied à un maillot du Mexique. Une réaction qui lui coûte des ennuis.

Coupe du monde 2022 : Cet incroyable coup de pression pour Lionel Messi https://t.co/RBcvhfj3Nd pic.twitter.com/qWZyabwBA0 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Le boxeur Canelo Alvarez menace Messi

Star de la boxe, le Mexicain Canelo Alvarez n'a pas apprécié les festivités argentines dans le vestiaire. Le geste de Messi n'a pas échappé au boxeur qui l'a menacé sur Twitter . « Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu'il a fait » écrit Canelo Alvarez.

Fabregas et Aguero défendent Messi