Coupe du monde 2022 : Le calvaire du clan Messi au Qatar

Thibault Morlain

Face au Mexique, l’Argentine était dos au mur. Suite à la défaite surprise contre l’Arabie Saoudite, l’Albiceleste n’avait pas le droit à l’erreur et grâce à Lionel Messi, le sélection de Lionel Scaloni s’est imposée (2-0). De quoi digérer un peu l’échec du premier de cette Coupe du monde. Un revers qui a fait beaucoup de mal au clan Messi.

L’Argentine est toujours en vie pour cette Coupe du monde. Et c’est grâce à Lionel Messi. C’est La Pulga qui a fait la différence face au Mexique. Une victoire qui permet à l’Albiceleste de toujours croire à une qualification en huitièmes de finale. La situation était pourtant complexe suite à la défaite en ouverture face à l’Arabie Saoudite (2-1).

Coupe du Monde 2022 : Sauveur de l'Argentine, Messi est interpellé par Marquinhos https://t.co/DbHAywWvZr pic.twitter.com/TB9Mwo1utO — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Ils ont énormément souffert »

Lionel Messi est revenu sur cette rencontre face à l’Arabie Saoudite. Et le numéro 10 de l’Argentine a notamment révélé les moments difficiles vécus par sa famille et notamment ses enfants. « Ma famille m’accompagne toujours. Ils ont énormément souffert. Mes enfants étaient malades après le premier match. Mateo a beaucoup pleuré », a assuré Messi en zone mixte après le Mexique.

« Une autre finale arrive mercredi »