Equipe de France : Deschamps décrypte ses choix improbables contre la Tunisie

La rédaction

Face à la Tunisie, Didier Deschamps a procédé à un remaniement conséquent de son onze de son départ avec pas moins de 9 changements par rapport au match du Danemark. Alors que les bleus étaient déjà qualifiés pour les huitièmes, c'était l'opportunité pour les habituels remplaçants de se distinguer. Privé de cadres et complètement déséquilibrés, les Français ont déçu et se sont inclinés (0-1) tandis que Didier Deschamps s'est montré plutôt clément.

Le onze aligné par Didier Deschamps face à la Tunisie a provoqué de vives interrogations. Des questions fondées compte tenu de la performance décevante des Français qui se sont inclinés (0-1). Avec seulement deux cadres sur le terrain (Varane et Tchouaméni), les joueurs ont semblé totalement perdus et dépassés par l'engagement tunisien.

Deschamps indulgent

Le sélectionneur français a décidé de ne pas accabler ses joueurs malgré le match complètement raté. Dans des propos rapportés par RMC Sport, Didier Deschamps s'est notamment confié sur Axel Disasi et Randal Kolo Muani : « Je peux prendre un peu de positif sur chacun même s’il y a des performances individuelles un peu en dessous. Ça servira à tous ceux qui étaient titulaires ce soir », a jugé le sélectionneur français.

Deschamps explique la défaillance