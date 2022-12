Équipe de France : Deschamps, Lloris… Le vestiaire de Deschamps s'incline devant Mbappé

Hugo Chirossel

Vainqueur de la Pologne ce dimanche (3-1), l’équipe de France a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d’une passe décisive pour l’ouverture du score d’Olivier Giroud, avant de s’offrir un doublé. Après la rencontre, son sélectionneur et ses coéquipiers ont salué sa performance.

Ce dimanche, l’équipe de France poursuivait son parcours lors de cette Coupe du monde 2022. Les Bleus étaient opposés à la Pologne en huitièmes de finale, une rencontre qu’ils ont remportée (3-1), validant ainsi leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Un match marqué par le 52e but en sélection d’Olivier Giroud, qui devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, devant Thierry Henry. Pour cela, l’attaquant de l’AC Milan a pu compter sur Kylian Mbappé, passeur décisif.

« Il a cette capacité de pouvoir changer le cours d’un match »

Le joueur du PSG s’est ensuite offert un doublé, scellant définitivement la victoire des Bleus . Après la rencontre, il a été demandé à Didier Deschamps si Kylian Mbappé était désormais le meilleur joueur du monde, ce à quoi il a répondu : « Je ne suis pas objectif, parce que je suis français et que je suis son entraîneur. Mais oui, évidemment, il s’était préparé pour cette Coupe du monde, même s’il n'a pas fait, pendant une bonne heure, son meilleur match (...) Il a cette capacité, qu’ont les joueurs hors normes, de pouvoir changer le cours d’un match à tout moment », dans des propos relayés par RMC .

« C’est un atout majeur pour notre équipe »