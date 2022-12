Equipe de France : Au Qatar, Mbappé est adoubé par l’Angleterre

Thomas Bourseau

Auteur d’un grand réalisme depuis le début de la Coupe du monde au Qatar avec ses 5 buts, Kylian Mbappé est plus que simplement redouté par la sélection anglaise qu’il affrontera samedi en 1/4 de finale. Que ce soit le sélectionneur Gareth Southgate ou Eric Dier, tous deux ont adoubé le numéro 10 de l’Equipe de France.

Kylian Mbappé ne fait pas dans le détail depuis le début de la Coupe du monde au Qatar. Buteur à cinq reprises dont deux doublés face au Danemark en poules (2-1) et à la Pologne lors du 1/8ème de finale dimanche (3-1), le numéro 10 de l’Equipe de France est forcément redouté par l’Angleterre. Dimanche soir, The Three Lions ont validé leur ticket pour un quart de finale face aux Bleus le samedi 10 décembre prochain, grâce à leur victoire nette et sans bavure sur le Sénégal (3-0).

«Mbappé est un joueur de classe mondiale»

L’occasion pour le sélectionneur Gareth Southgate de s’enflammer pour Kylian Mbappé dans des propos relayés par L’Equipe . « Ce sera notre plus grand test. C’est le tenant du titre, avec un nombre incroyable de talents individuels. Ce sera un match formidable à préparer, un défi. Mbappé est un joueur de classe mondiale, mais il y a aussi Griezmann qui compte plus de 100 sélections, et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Giroud et ils ont de jeunes milieux qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes ».

Après Southgate, Dier glisse lui aussi un mot à Mbappé