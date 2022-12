Sénégal, Tunisie… Ils ont snobé l’équipe de France et s’expliquent

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France dispose déjà d’un réservoir impressionnant de talents, cela aurait encore pu être plus le cas. En effet, de nombreux joueurs ont fait le choix de représenter une autre nation plutôt que les Bleus. Cela vaut notamment pour Kalidou Koulibaly et Hannibal Mejbri, qui ont respectivement opté pour le Sénégal et la Tunisie. Ils ont d’ailleurs expliqué pourquoi.

Certains des meilleurs joueurs sont actuellement présents en équipe de France. Mais le groupe de Didier Deschamps aurait pu être encore meilleur si certains bi-nationaux avaient opté pour les Bleus. Ils ont finalement fait le choix de représenter une autre nation. Ils sont ainsi beaucoup dans ce cas à rayonner avec d’autres pays que la France.

« Le Sénégal a poussé pour m’avoir »

Kalidou Koulibaly est lui le patron du Sénégal. Le défenseur central de Chelsea a ainsi choisi les Lions de la Teranga, plutôt que l’équipe de France. Pour quelles raisons ? A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Koulibaly a expliqué : « L'équipe de France était dans un coin de ma tête mais le Sénégal a poussé pour m'avoir. Et je n'ai aucun regret. Quand j'ai vu la lumière dans les yeux de mes parents, j'ai compris. C'est vraiment grâce à eux que j'ai choisi le Sénégal. J'étais alors à Naples, Maurizio Sarri venait d'arriver, je ne jouais pas beaucoup. Et c'est la sélection qui m'a ensuite ouvert les portes de mon club. Ça m'a donné plus d'assurance, de confiance en moi ».

« C’est un choix du coeur »