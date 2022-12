Coupe du monde 2022 : En feu au Qatar, Mbappé reçoit un improbable message

Arthur Montagne

Impressionnant depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé a porté son total à 5 buts grâce à son doublé contre la Pologne (3-1), auxquels il faut ajouter 2 passes décisives. L'attaquant du PSG est le meilleur joueur du tournoi jusque-là, mais Alvaro Morata lui laisserait volontiers le trophée de meilleur buteur de la compétition contre le titre de champion du monde.

Très attendu au Qatar, d'autant plus après la blessure de Karim Benzema, Kylian Mbappé répond plus que jamais présent. Buteur et passeur décisif contre l'Australie (4-1), l'attaquant du PSG a inscrit un doublé contre le Danemark (2-1). Laissé au repos contre la Tunisie, le crack de Bondy a repris sa marche en avant contre la Pologne en huitième de finale avec un nouveau doublé et une passe décisive pour Olivier Giroud (3-1). Par conséquent, avec déjà 5 buts depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Coupe du monde. Derrière lui, on retrouve Olivier Giroud, Marcus Rashford, Lionel Messi ou encore Alvaro Morata, qui sont tous à trois buts.

«J'emmènerais le Soulier d'or en France sur un vélo à Mbappé»

Avant d'affronter le Maroc en huitièmes de finale, Alvaro Morata s'est confié dans les colonnes de AS et a notamment été interrogé sur son choix entre le trophée de meilleur buteur ou la Coupe du monde. « J'emmènerais le Soulier d'or en France sur un vélo en échange de l'obtention du titre de champion du monde par l'Espagne ! », lance l'attaquant espagnol avant de toutefois se réjouir d'être à la lutte avec de tels joueurs au classement des meilleurs buteurs.

Morata savoure son Mondial