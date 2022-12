Mercato - PSG : Mbappé sur le départ ? Un proche du vestiaire lâche sa réponse

Arnaud De Kanel

Le début de saison du PSG a été tourmenté. Les hommes de Christophe Galtier se sont montrés convaincants sur le terrain mais le vestiaire a été secoué par les rumeurs qui indiquaient les envies de départ de Kylian Mbappé. Son coéquipier et ami Achraf Hakimi a mis les choses au clair.

Le PSG a failli perdre Kylian Mbappé avant qu'il décide de prolonger son contrat. Pour autant, l'attaquant des Bleus aurait émis la volonté de partir dès le mercato d'hiver après des tensions en interne. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, un différend financier est à l'origine de la colère du numéro 7 parisien. Grand ami de Mbappé, Achraf Hakimi a tenu à démentir les prétendues envies de départ de son coéquipier.

«C'est un bon gars et il est à l'aise»

Actuellement au Qatar à quelques heures de disputer son huitième de finale avec le Maroc, Achraf Hakimi a accordé un entretien à MARCA dans lequel il évoque Kylian Mbappé dont il est très proche dans le vestiaire : « Si Mbappé se sent mal à l'aise ? Non. Je pense qu'il est à l'aise. Les gens parlent un peu trop. Ils ne le connaissent pas, c'est un bon gars et il est à l'aise » a confié le latéral du PSG.

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Skriniar https://t.co/ICgqeGrLNT pic.twitter.com/sBblE5OKfs — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Il est très heureux»