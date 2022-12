Mercato - OM : C’est confirmé pour la vente du club, McCourt pose ses conditions

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, les rumeurs sur l'avenir de Frank McCourt agitent les supporters marseillais. Régulièrement, le propriétaire de l'OM prend la parole pour démentir les rumeurs de départ. Mais certains journalistes, comme Romain Molina, annoncent que l'Américain souhaiterait vendre le club marseillais, mais pas à n'importe quel prix...

Vendra, vendra pas ? Le feuilleton sur la vente de l'OM se poursuit, malgré les nombreux démentis de Frank McCourt. Interrogé régulièrement sur son avenir à Marseille, le propriétaire du club a annoncé qu'il était ici pour du long terme. Mais certains journalistes continuent d'évoquer un départ prochain de McCourt et une vente prochaine de l'OM.

Mercato - OM : McCourt sur le départ, cette énorme mise au point sur la vente du club https://t.co/TnSDgd7OvL pic.twitter.com/jgTEO6raBq — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

McCourt encore annoncé sur le départ

C'est le cas par exemple de Thibaud Vézirian, ou encore de Romain Molina. « J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude » avait déclaré Molina dans un entretien accordé au Quotidien du Sport. Ce vendredi, le journaliste est revenu sur ses propos.

« McCourt veut vendre, mais... »