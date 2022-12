Mercato : Après son exploit à la Coupe du monde, Hervé Renard prépare du lourd pour son avenir

Arthur Montagne

Bien que l'Arabie Saoudite ait été éliminée au premier tour de la Coupe du monde, cela restera probablement comme l'une des sélection marquante de ce Mondial au Qatar. Et Hervé Renard est l'un des hommes forts du tournoi. A tel point que son avenir pourrait s'écrire dans une plus grandes nations.

Comme lors de chaque Coupe du monde, de belles surprises se révèlent, et cette année, c'est l'Arabie Saoudite. Tombeurs de l'Argentine, les Saoudiens se sont ensuite inclinés contre la Pologne (0-2) après avoir pourtant dominé la rencontre. Finalement éliminée, l'Arabie Saoudite a toutefois réussi son Mondial, et Hervé Renard restera comme l'un des hommes marquants de la Coupe du monde au Qatar.

La Belgique et le Qatar rêvent d'Hervé Renard

Des prestations qui ne passent pas inaperçues puisque plusieurs sélections penseraient déjà à Hervé Renard pour l'après-Coupe du monde. Selon Nabil Djellit, c'est notamment le cas du Qatar. Et pour cause, la sélection a clairement déçu pour son Mondial à domicile et Félix Sánchez Bas est sur la sellette. Mais ce n'est pas tout puisqu'après le fiasco belge, les Diables Rouges penseraient également à Hervé Renard pour remplacer Roberto Martinez qui a quitté ses fonctions. D'ailleurs, l'ancien coach de Sochaux a récemment assuré qu'il se voyait bien sur le banc d'une sélection plus huppée.

«Je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau»