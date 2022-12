Mercato - PSG : Un transfert acté pour Adrien Rabiot ?

La rédaction

Alors qu'il s'apprête à disputer un huitième de finale de Coupe du monde ce dimanche face à la Pologne, l'avenir d'Adrien Rabiot pose question. Son contrat expire en fin de saison du côté de la Juventus et le milieu de terrain va certainement quitter l'Italie. En effet, ses prétentions salariales sont trop élevées, un retour au PSG est alors envisageable.

Adrien Rabiot est l'une des bonnes surprises de ce Mondial. En forme avec la Juventus, il s'est imposé comme le patron du milieu de terrain français après les forfaits de Paul Pogba et Ngolo Kanté. Son association avec Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann est efficace et il sera précieux face à la Pologne. En parallèle, son avenir reste au coeur des interrogations...

Des prétentions salariales trop élevées pour la Juventus

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot va certainement quitter la Juventus cet été. La Vieille Dame est à la peine sportivement et doit en plus faire face au départ de son président Agnelli. Un contexte loin d'être idéal pour les joueurs. De plus, Nicolo Shira précise les exigences salariales (10M€/an) d'Adrien Rabiot pour prolonger ne peuvent pas être acceptées par la Juventus. On se dirigerait donc tout droit vers un départ...

Vers un retour au PSG ?

Libre de tout contrat cet été, Adrien Rabiot pourrait bien retrouver son club formateur. Le PSG figurerait parmi les clubs intéressés par le joueur de 27 ans tandis que son profil serait également très apprécié en Angleterre où Manchester United a déjà montré un réel intérêt cet été. A suivre...