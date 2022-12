Transferts - PSG : Le mercato de Campos plombé par Ancelotti et le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Incontournable avec l'AC Milan, Rafael Leão s'est fait remarquer sur le marché des transferts. Le joueur de 23 ans serait notamment convoité par le PSG et Manchester United. Mais en plus de ces deux clubs, un autre prétendant pourrait se rajouter à la liste. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti serait tombé sous le charme de Rafael Leão.

Auteur de 7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’AC Milan cette saison, Rafael Leão continue de briller en Italie. Ses performances n’ont pas laissé les autres clubs indifférents. Le PSG aimerait notamment recruter Rafael Leão, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rossoneri . Mais d’autres clubs se manifesteraient dans ce dossier estimé à 100M€.

Rafael Leão successeur de Cristiano Ronaldo ?

En plus du PSG, Manchester United serait intéressé par les services de Rafael Leão. Les Red Devils verraient le successeur de Cristiano Ronaldo en l’ailier de 23 ans. Mais un autre prétendant pourrait bien entrer dans la danse d’ici les prochaines semaines.

Ancelotti en pince pour Rafael Leão