Equipe de France : Après la démonstration de Mbappé, Deschamps hallucine

La rédaction

Auteur d'un doublé ce dimanche lors du huitième de finale face à la Pologne (3-1), Kylian Mbappé a de nouveau impressionné. Le Parisien réalise une Coupe du monde exceptionnelle et sera précieux pour la suite de la compétition. En quart de finale, les Bleus vont affronter les redoutables anglais ce samedi (20h) tandis que Didier Deschamps encense encore Kylian Mbappé.

À 23 ans, Kylian Mbappé chasse tous les records. Déjà auteur de 9 buts en Coupe du monde, il a encore brillé ce dimanche face à la Pologne, impressionnant de froideur et de réalisme face aux buts. Un atout unique pour l'équipe de France dont Didier Deschamps a encore relevé l'immense talent.

Equipe de France : Martyrisée par Mbappé, la Pologne lâche un terrible aveu https://t.co/uoqcD27wia pic.twitter.com/0d5cnDFcRa — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«C'est un joueur hors norme»

Après la victoire français face à la Pologne, Didier Deschamps s'est de nouveau exprimé sur Kylian Mbappé et est apparu particulièrement reconnaissant envers le natif de Bondy : « Cette Coupe du monde était son rendez-vous et il est là. C’est un joueur hors norme. C’est un énorme privilège d’être son sélectionneur et je préfère l’avoir avec nous », a confié le sélectionneur dans le Mag sur TF1 . Quatre ans après son explosion en Russie, Kylian Mbappé assume son statut de leader au Qatar.

«Il a cette capacité de pouvoir changer le cours d'un match à lui seul»