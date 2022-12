Coupe du monde 2022 : Messi, Ronaldo, Mbappé… Deschamps a tranché

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois illustré dimanche avec un doublé face à la Pologne (3-1), prouvant une fois de plus son importance au sein du groupe de l’Équipe de France. Pour Didier Deschamps, Mbappé est le meilleur joueur du monde.

Il aura fallu attendre la 74ème minute pour voir Kylian Mbappé retrouver le chemin des filets en cette Coupe du monde au Qatar. Ce dimanche, face à la Pologne en 1/8ème de finale du Mondial (3-1), Mbappé a inscrit ses 4ème et 5ème buts de la compétition. De quoi propulser l’Équipe de France en 1/4 de finale et à Didier Deschamps de dresser un constat clair au sujet de Kylian Mbappé.

Pour Deschamps, Mbappé est le numéro un Mondial

Au micro de RMC Sport, dans la foulée de la victoire française sur la Pologne, Didier Deschamps a affirmé qu’actuellement Kylian Mbappé était le meilleur joueur du monde devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et le reste. « Mbappé est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Je ne suis pas objectif, je suis Français et son entraîneur mais oui évidemment.. Il s'est préparé pour cette Coupe du monde. Même s'il n'a pas fait son meilleur match pendant une bonne heure, il a cette capacité, parce qu'on le surveille aussi de près, comme les joueurs hors norme, à pouvoir changer le cours d'un match à tout moment » .

«Kylian Mbappé a cette capacité à résoudre bien des problèmes»