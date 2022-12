Coupe du monde 2022 : Le vestiaire de la Belgique explose, un cadre revient sur le calvaire

Arrivée sur cette Coupe du monde avec beaucoup d’ambitions, la Belgique a été éliminée dès les poules. Cerise sur le gâteau, il y aurait eu plusieurs clashs en interne durant ce Mondial. Axel Witsel, l’un des cadres des Diables Rouges, est revenu sur cette compétition très compliquée.

Il y a quatre ans, la Belgique est passée tout proche d’un bonheur immense. Auteur d’une grande Coupe du monde, les Belges ont vu leur aventure prendre fin après une défaite sur le plus petit des scores face à l’équipe de France. Une frustration immense, surtout que la Belgique venait d’éliminer le Brésil. La génération dorée des Diables Rouges misait donc sur ce Mondial au Qatar pour se rattraper mais le rêve s’est transformé en cauchemar. Après une victoire poussive contre le Canada, les Belges ont chuté face au Maroc, avant de concéder un nul contre la Croatie qui mettra un terme à leur aventure.

Au-delà de cette Coupe du monde ratée sur le plan sportif, cela a aussi chauffé dans le vestiaire. D’après les informations de The Athletic , il y aurait eu un échange musclé entre Jan Verthongen et Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a même dû intervenir pour calmer les esprits. Ce même Verthongen aurait également eu une grosse discussion avec Eden Hazard, le capitaine de la Belgique.

It’s hard to find the words in this difficult moment. I want to thank all the fans in Qatar and back home who supported us. In time we can begin to focus on the future, better days will come for Belgium ❤️🇧🇪 pic.twitter.com/yrZqOJpEL6