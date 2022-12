Coupe du monde 2022 : Le Maroc lâche un avertissement à l’Espagne

Thibault Morlain

Sortant premier de son groupe avec la Belgique et la Croatie, le Maroc a surpris tout le monde. Désormais, c’est un huitième de finale face à l’Espagne qui attend les Lions de l’Atlas. Alors que cette rencontre s’annonce très intéressante, Yassine Bounou a tenu à prévenir : le Maroc va tout faire pour gagner.

Ça y est, les huitièmes de finale de la Coupe du monde ont début au Qatar. Et mardi, on aura le droit à une belle rencontre entre le Maroc et l’Espagne. Tandis que la Roja a terminé deuxième de son groupe derrière le Japon, les Lions de l’Atlas ont eux fait forte impression dans un groupe relevé avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Qui sortira alors vainqueur de ce duel ? Le Maroc est en tout cas prêt pour ce défi.

Coupe du monde 2022 : Messi dévoile sa plus grosse surprise du Mondial https://t.co/fjf2Gmb3h2 pic.twitter.com/xTEHAz465b — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

« Nous voulons plus »

Dans des propos rapportés par AS , Yassine Bounou, gardien du Maroc et du FC Séville, a annoncé la couleur pour ce choc face à l’Espagne. « Nous avons déjà fait l’histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Mais nous voulons plus. Eliminer l’Espagne serait faire l’histoire de cette Coupe du monde ainsi que celle du football de notre pays », a-t-il lâché.

« Nous voulons rendre nos supporters fiers à nouveau »