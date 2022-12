Coupe du monde 2022 : Le Maroc livre ses vérités après son exploit au Qatar

Thibault Morlain

Alors que le Maroc n’avait besoin que d’un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la bande à Ziyech a fait mieux ce jeudi en s’imposant contre le Canada (2-1). Une victoire qui permet d’ailleurs aux Marocains de terminer à la première place de leur groupe, devant la Croate. Un énorme exploit sur lequel s’est confié le sélectionneur, Walid Regragui.

Le Maroc sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Dans un groupe relevé avec la Croatie et la Belgique, deuxième et troisième du dernier Mondial, les Marocains ont terminé premier de leur groupe suite à leur victoire ce jeudi face au Canada (2-1). Un exploit qui rend fier tout un pays et dans des propos rapportés par L’Equipe , Walid Regragui s’est livré sur la performance de ses joueurs.

« Cela n'a pas été facile »

« Cela n'a pas été facile mais quand on a la possibilité d'écrire l'histoire, on s'en souvient toute sa vie. En première période, on a réalisé une des meilleures prestations depuis longtemps. Dommage qu'il y ait eu ce but contre notre camp qui nous a un peu remués. Les joueurs ont peut-être commencé à gamberger. En seconde période, on a été sous une forte pression, mais j'ai adoré cette seconde période. On a subi beaucoup de pression mais on voulait changer de mentalité, les joueurs ont répondu présents. On n'est pas venu juste pour participer ou se dire qu'on était presque qualifiés, on a imposé notre jeu. On devait faire comme toutes les équipes européennes ou sud-américaines font dans ces matches-là », a expliqué le sélectionneur du Maroc.

« On est capable de grandes choses »