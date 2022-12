Coupe du monde 2022 : Après le fiasco, la Belgique sort du silence

Thibault Morlain

Troisième de la dernière Coupe du monde, la Belgique espérerait faire mieux au Qatar. C’est finalement pire que cela. Ce Mondial 2022 a été un véritable fiasco pour les Diables Rouges, sortis dès les poules derrière le Maroc et la Croate. Un véritable échec pour la Belgique et plusieurs joueurs ont pris la parole suite à cela.

Pour espérer atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la Belgique devait l’emporter face à la Croatie ce jeudi. Cela s’est finalement soldé par un match nul (0-0), actant alors l’élimination des Diables Rouges. Un énorme fiasco pour ceux qui avaient troisièmes de la dernière Coupe du monde et forcément, la déception était présente dans les rangs belges suite à cette rencontre.

Coupe du monde 2022 : La Belgique humiliée, il lâche une terrible annonce https://t.co/KVLOokoEwM pic.twitter.com/lYUXnMGQ20 — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

La Belgique est déçue

« La déception est là tout de même car on est éliminé. La marge d’erreur est tellement faible dans ce genre de tournoi. On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match. On a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi », a expliqué Roberto Martinez, rapporté par RMC .



Relayé par RTL , Thibaut Courtois a lui confié : « C'est une déception, mais perdre en demi-finale, c'est encore pire. Perdre en quart de finale quand tu sais que tu peux aller plus loin, c'est pire. On a rien à regretter, ce n'est pas aujourd'hui qu'on perd la qualification. Bientôt, les compétitions reprendront avec Madrid, en mars, on a des matchs qualificatifs pour l'Euro et on veut se qualifier. On doit continuer ».

« On aurait dû mieux jouer »