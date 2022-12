Coupe du monde 2022 : Messi, Lewandowski, Pavard… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Argentine : Messi s’explique après son embrouille avec Lewandowski

Mercredi soir, l’Argentine a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, en s’imposant face à la Pologne (2-0). Au-delà du succès de l’ Albiceleste , une scène entre Lionel Messi et Robert Lewandowski a particulièrement interpellé lors de cette rencontre. En effet, après une faute du Polonais, le joueur du PSG a refusé de taper dans la main tendue par l’attaquant du FC Barcelone. Dans des propos relayés par Marca , le septuple Ballon d’Or s’est expliqué et a tenu à mettre un terme au début de polémique : « Je respecte tout le monde, sur le terrain comme en-dehors et il n'y a pas de problème (...) Rien ne s'est passé, rien. Il ne parle pas espagnol. Et on m'a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain et tout ce qui se passe dans un vestiaire reste à l'intérieur du vestiaire. Ça ne viendra pas de moi... un peu d'intimité je vous en prie », a-t-il déclaré.



Plus d'informations ici.

France : Pavard en plein calvaire

Titulaire lors de la première rencontre de l’équipe de France face à l’Australie (4-1), Benjamin Pavard n’a plus disputé une seule minute depuis. Après la défaite contre la Tunisie (1-0) mercredi, Didier Deschamps s’est exprimé au sujet du défenseur du Bayern Munich : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous allez me dire : c'est physique ? C'est la tête ? Évidemment le premier match (contre l'Australie) ne l'a pas aidé. C'est pour cela que j'ai fait un choix différent », a confié le sélectionneur des Bleus . Ce dernier aurait d’ailleurs eu des mots très durs, au moment de débriefer la performance de Benjamin Pavard contre l’Australie. D’après les informations de L’Équipe , Didier Deschamps lui reprocherait de ne pas avoir respecté les consignes qui lui avaient été données et n’aurait pas apprécié son langage corporel lors de cette rencontre. Le niveau de jeu affiché par l’international français interpellerait certains de ses coéquipiers en équipe de France, à commencer par Ousmane Dembélé.



Plus d'informations ici.

France : Un Camavinga record contre la Tunisie