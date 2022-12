Coupe du monde : Défié en plein match, Lionel Messi gagne un pari improbable

Mal embarquée dans cette Coupe du monde, l’Argentine a tout de même décroché sa qualification pour les huitièmes de finale en finissant première de son groupe devant la Pologne. Malgré la qualification, Lionel Messi a vu son pénalty stoppé par Wojciech Szczesny. Le gardien polonais a d’ailleurs révélé l’existence d’un drôle de pari avec la star argentine...

L’Argentine a décroché son ticket pour les huitièmes de finale ! Mal partie dans cette Coupe du monde après sa défaite inaugurale contre l’Arabie Saoudite, l’Albiceleste a totalement inversé la tendance. L’Argentine a d’abord disposé du Mexique grâce à un grand Lionel Messi, avant de venir à bout de la Pologne, leader du groupe avant le troisième match.

Même si l’Argentine l’a emporté 2-0, la première mi-temps a été marquée par le pénalty manqué de Lionel Messi. Après avoir réussi dans le même exercice face à l’Arabie Saoudite, Messi a perdu son duel face à Wojciech Szczesny. En revanche, l’attaquant du PSG a gagné un pari.

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this.😂 pic.twitter.com/VFBap9xPLy