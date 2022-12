Mercato - PSG : Le Real Madrid pose ses conditions à Mbappé pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait encore faire parler de lui lors du prochain mercato estival. Refusant de voir partir l’attaquant en tant qu’agent libre en 2024, les dirigeants parisiens pourraient accepter un transfert l’été prochain, de quoi offrir une fenêtre de tir au Real Madrid, qui aurait néanmoins fixé deux conditions.

Alors que son départ semblait acté en mai dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG, signant un nouveau bail. Une prolongation de trois saisons était évoquée, soit jusqu’en juin 2025, mais le Bondynois aurait en réalité signé pour deux années, plus une en option. Un point tout sauf anodin, puisque le PSG va se retrouver face à un nouveau casse-tête dès l’été prochain. Selon The Athletic , les dirigeants parisiens refuseraient de laisser partir Mbappé en tant qu’agent libre en 2024 et pourraient ainsi donner leur aval pour un transfert lors du prochain mercato estival. De quoi offrir une nouvelle fenêtre de tir au Real Madrid.

Le feuilleton Mbappé relancé l’été prochain ?

Après son échec l’été dernier, le Real Madrid pourrait rouvrir le dossier Mbappé. D’après The Athletic , la Casa Blanca est en tout cas disposée à retenter sa chance, ce que confirme le média espagnol Defensa Central . En interne, Florentino Pérez aurait indiqué à certains proches qu’il n’excluait pas la possibilité de lancer une nouvelle offensive pour l’attaquant français, mais ce dernier devra mettre du sien s’il souhaite rallier la capitale espagnole.

Le Real Madrid a fixé deux conditions