Coupe du Monde 2022 : Nouveau record pour Messi, il rend hommage à Maradona

Si Lionel Messi n'a pas été buteur ce mercredi lors de la victoire argentine face à la Pologne, La Pulga s'est offert un nouveau record de prestige. En effet, le natif de Rosario est devenu le joueur argentin ayant disputé le plus de matchs de Coupe du monde (22) en dépassant la légende Diego Maradona. Très heureux de la qualification en huitièmes de finale où l'Albiceleste va affronter l'Australie, le Parisien a également eu une pensée pour l'idole du pays.

«Diego serait super heureux pour moi»

À l'issue de la rencontre, Lionel Messi s'est confié sur son nouveau record : « Je l'ai appris récemment, je ne le savais pas. C'est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu'il m'a toujours témoigné beaucoup d'affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi» , a expliqué le capitaine argentin, dont la soirée aurait pu être encore plus belle si le portier polonais n'avait pas repoussé son pénalty.

