Coupe du monde 2022 : Terrible scénario pour le Mexique contre l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Tout était possible dans ce groupe C. Le Mexique et l’Arabie Saoudite rêvaient d’une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde, il fallait pour cela l’emporter. Et dans cette rencontre, ce sont les Mexicains qui se sont imposés (2-0) grâce à Henry Martin et Luis Chavrez. Malheureusement, le parcours s’arrête là pour le Mexique. A égalité avec la Pologne, les coéquipiers d'Ochoa ont toutefois ont moins bonne différence de buts et cela leur a donc fait défaut pour se qualifier pour la suite de la Coupe du monde.