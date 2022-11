Coupe du monde 2022 : Un manque de respect de Deschamps ? La réponse de la Tunisie

Thibault Morlain

Ayant déjà son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a fait énormément tourné pour la rencontre entre la France et la Tunisie. Des choix forts de la part du sélectionneur des Bleus qui ont fait énormément réagir. Après la rencontre, remportée par les Tunisiens (1-0), Wahbi Khazri a livré son analyse sur ce sujet, ne voyant pas cela comme un manque de respect des Bleus.

Pour la France, la rencontre face à la Tunisie n’avait pas un énorme enjeu. Quasiment assurés de terminer à la première place du groupe, les Bleus ont tourné dans le 11 de départ. Mandanda, Disasi, Camavinga, Guendouzi, Veretout, Kolo Muani… Didier Deschamps a aligné des nouvelles têtes et cela s’est soldé par une défaite (1-0) à cause d’un but de Wahbi Khazri. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole concernant cet énorme turn-over de l’équipe de France et pour lui, il n’y a aucun manque de respect…

« Pour moi c'est un honneur »

« On ne l’a pas pris comme un manque de respect pour la Tunisie ? Non, pour moi c'est un honneur... Moi je viens d'un coin en Corse et j'ai joué contre des clubs que vous ne connaissez même pas. Je ne m'attendais jamais à jouer une Coupe du monde et à marquer, alors deux... Ce sont des joueurs de Ligue des champions, que je regarde le mardi et le mercredi à la télé. Ce qui est kiffant, c'est de performer contre eux, de montrer qu'on n'est pas ridicule et que sur un match on a rien à leur envier. On a vraiment un bon groupe, solidaire, qui vit bien. On est vraiment récompensés par cette victoire », a d’abord expliqué Khazri, rapporté par L’Equipe .

« Après l'Australie, on se devait de montrer un autre visage »