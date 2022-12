Coupe du monde 2022 : Après son clash avec Lewandowski, Messi sort du silence

Arthur Montagne

Après la victoire de l'Argentine contre la Pologne (2-0), tous les regards étaient tournés vers Robert Lewandowski et Lionel Messi. Et pour cause, les deux stars ont eu un échange musclé durant la rencontre avant de s'échanger quelques mots à l'issue du match. L'attaquant du PSG a donc été interrogé sur cette situation.

Malgré la victoire de l'Argentine, la Pologne a également savouré sa soirée puisque la sélection de Czesław Michniewicz s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais le match a également été marqué par le petit incident entre Lionel Messi et Robert Lewandoswki dans les arrêts de jeu de la seconde période. Sur une faute du Polonais, l'attaquant du PSG a refusé la main tendue par le numéro 9 du Barça. Mais après le match, Lionel Messi a tenu à désamorcer la polémique.

Messi and Lewandowski sharing a moment at full time 😍 pic.twitter.com/oiOoTdzWSS — LiveScore (@livescore) November 30, 2022

«Je respecte tout le monde»

« Je respecte tout le monde, sur le terrain comme en dehors et il n'y a pas de problème (...) Rien ne s'est passé, rien. Il ne parle pas espagnol », a-t-il confié dans des propos rapportés par MARCA , avant de poursuivre.

«Tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain»