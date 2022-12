Coupe du monde 2022 : Une victoire et un huitième pour le Maroc

Thibault Morlain

Opposé au Canada, déjà éliminé, ce jeudi, le Maroc n’avait besoin que d’un seul point pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont finalement fait mieux que cela, repartant avec une victoire face aux Canadiens (2-1).

La Coupe du monde ne s’arrête pas là pour le Maroc. Ce jeudi, les coéquipiers d’Achraf Hakimi se sont imposés face au Canada (2-1) grâce à des buts d’Hakim Ziyech et Youssef El-Nesyri. Une victoire qui permet au Maroc de se qualifier pour les huitièmes de finale et au passage de terminer à la première place de son groupe. En effet, dans le même temps, la Croatie et la Belgique se sont neutralisés et ce sont les finalistes du dernier Mondial qui ont terminé à la deuxième place.