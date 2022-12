Equipe de France : Coman se lâche sur la polémique du but de Griezmann

La rédaction

Au lendemain de la défaite (0-1) française face à la Tunisie, Kingsley Coman était présent en conférence de presse ce jeudi. Titulaire face aux tunisiens, le Bavarois est passé à côté de son match. Face aux médias, il a balayé de nombreux sujets et a évidemment été interrogé sur le but refusé de Griezmann. Déjà, le natif de Paris semble être passé à autre chose et se focalise uniquement sur la rencontre à venir contre la Pologne.

Comme tous ses coéquipiers à l'exception de Konaté, Kingsley Coman a totalement raté son match face à la Tunisie. Incapable de bousculer la défense des Aigles de Carthage, le Bavarois a manqué l'opportunité de se distinguer et risque d'être cantonné à un rôle de remplaçant. En conférence de presse, il s'est exprimé sur la réclamation de la FFF après le but refusé d'Antoine Griezmann.

La FFF porte réclamation

Malgré un match raté, Antoine Griezmann a bien cru sauver les bleus en égalisant à la 98e minute. Problème, l'arbitre a refusé le but, après avoir sifflé la fin de match. La FFF a donc posé une réclamation auprès de la FIFA car elle estime que l'arbitre ne pouvait pas prendre cette décision après le coup de sifflet de finale.

«Ça ne va pas changer le reste de la compétition»