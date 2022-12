Coupe du monde 2022 : Le malaise est confirmé avec Hazard, le vestiaire de la Belgique craque

Arnaud De Kanel

D'ores et déjà éliminée du Mondial, la Belgique continue de faire parler d'elle. Et pour cause, le vestiaire a implosé au Qatar après toutes les tensions qui ont éclaté entre les joueurs. Le niveau de jeu d'Eden Hazard a été pointé du doigt, tout comme son attitude qui a agacé ses coéquipiers.

La Génération Dorée n'aura pas réussi à décrocher la première étoile de la Belgique. Le Mondial au Qatar aura été un véritable fiasco pour les Belges qui ont été sortis en poules. Cette sélection belge ne pouvait guère espérer mieux tant son vestiaire était divisé. Eden Hazard et le sélectionneur Roberto Martinez n'auraient pas échappé aux critiques des membres de la sélection.

Hazard n'était pas au niveau

En délicatesse avec le Real Madrid, Eden Hazard n'avait pas perdu pour autant son statut de capitaine en sélection. Roberto Martinez l'avait titularisé pour les deux premières rencontres face au Canada et au Maroc. Plusieurs sources proches du vestiaire confirment à The Athletic que cela aurait valu des critiques au sélectionneur Roberto Martinez. L'Espagnol a montré une loyauté à toutes épreuves envers son joueur star, en le défendant lorsqu'il l'a mis sur le banc face à la Croatie. Il avait déclaré que c'était pour lui éviter un risque de blessure.

Le vestiaire dégoupille