Coupe du monde 2022 : Hazard, De Bruyne… Les clashs confirmés en Belgique

Pour la Belgique, cette Coupe du monde 2022 a été un véritable fiasco. Au Qatar, les Diables Rouges n’ont pas réussi à dépasser les poules. Il faut dire que les tensions auraient gangrené le vestiaire de Roberto Martinez. De nombreux clashs auraient éclaté en interne comme cela a été rapporté par la presse. Des précisions ont d’ailleurs été apportées à propos de ces accrochages entre les joueurs de la Belgique.

Troisième du dernier Mondial, la Belgique avait à coeur de faire mieux et d’enfin remporter un trophée avec sa génération dorée. Cela n’a clairement pas été le cas. Au Qatar, ça a viré au fiasco pour les Diables Rouges, éliminés dès les poules. Et en interne, cela n’aurait pas été mieux avec de nombreux clashs. Si des démentis ont été apportés, cela aurait bel et bien chauffé dans le vestiaire.

Coupe du monde 2022 : Le malaise est confirmé avec Hazard, le vestiaire de la Belgique craque https://t.co/zFB5fOJnJQ pic.twitter.com/BnBJjbHC1b — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

Vertonghen s’accroche avec De Bruyne…

Alors que L’Equipe avait dévoilé un gros accrochage entre Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen, obligeant Romelu Lukaku à intervenir, The Athletic explique que les deux joueurs auraient eu un franc échange, mais cela aurait été moins explosif qu’annoncé. Il n’empêche que Lukaku a bel et bien dû s’interposer entre les deux Belges.

… et Hazard

Cela n’a toutefois pas été le seul clash dans le vestiaire de la Belgique. Il y aurait aussi eu une grosse discussions entre Eden Hazard et Jan Vertonghen. Au final, le joueur du Real Madrid a pris les choses en main pour calmer les choses avec son coéquipier.