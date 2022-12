Coupe du monde 2022 : La Belgique éliminée, Courtois a choisi son camp

Arnaud De Kanel

La Belgique a vécu un véritable fiasco. Entre les différents tensions dans le vestiaire et le niveau de jeu affligeant proposé, les Diables Rouges se sont fait éliminer dès les phases de groupe. De son côté, Thibaut Courtois a décidé de soutenir une sélection en particulier et comme l'on pouvait s'en douter, ça ne sera pas les Bleus.

Comme en 2018, la Coupe du monde a échappé à la Belgique cette année. Les Belges ont vécu une véritable désillusion en se faisant éliminer durant les poules. De plus, des tensions ont éclaté au sein du vestiaire, et le sélectionneur Roberto Martinez a démissionné. Thibaut Courtois gardera un oeil attentif sur le reste de la compétition et il supportera même une sélection.

«Je vais soutenir l'Espagne»

Le portier du Real Madrid ne supportera pas l'équipe de France, bourreau de la Belgique en 2018. « Maintenant, je vais soutenir l'Espagne » a affirmé Thibaut Courtois.

Coupe du monde 2022 : Le malaise est confirmé avec Hazard, le vestiaire de la Belgique craque https://t.co/zFB5fOJnJQ pic.twitter.com/BnBJjbHC1b — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

«Je souhaite également du succès à mes coéquipiers de club»