Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo reçoit une terrible nouvelle du Portugal

Alors qu'il traverse la pire période de sa carrière, Cristiano Ronaldo ne parvient pas à convaincre en cette Coupe du monde. Pourtant auteur d'un but face au Ghana, CR7 n'a plus autant d'influence dans l'animation offensive portugaise et les supporters estiment même qu'il n'a pas pas sa place dans le onze de départ.

Sans club depuis la rupture de son contrat par Manchester United après son interview choc, Cristiano Ronaldo se focalise sur sa dernière Coupe du monde, mais ses performances ne sont pas vraiment convaincantes. Ce nouveau sondage l'atteste.

Un sondage à sens unique

Alors qu'il est adulé au pays, Cristiano Ronaldo est en difficulté lors de ce Mondial. Sa récente performance contre la Corée du Sud a été décevante et le média portugais A Bola a publié un sondage terrible pour l'iconique numéro 7 portugais.

70% souhaitent que Ronaldo débute sur le banc

Impensable jusqu'ici, les supporters portugais souhaitent que Cristiano Ronaldo soit remplaçant. C'est ce que révèle le sondage du média A Bola où 70% estiment qu'il ne doit pas être titulaire pour la rencontre à venir face à la Suisse. Pour les fans, son statut doit être reconsidéré. Assurément, CR7 aura à cœur de balayer ce sondage ce mardi en huitièmes de finale face à la Nati.