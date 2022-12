Coupe du Monde 2022 : La terrible sortie de Lionel Messi avant les Pays-Bas

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre l'Australie ce samedi soir, l'Argentine s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Alors que l'Albiceleste va affronter les Pays-Bas ce vendredi soir au Qatar, Lionel Messi et Lionel Scaloni - le numéro 10 et le coach argentins - ont annoncé la couleur avant ce choc.

Opposé à l'Australie ce samedi soir, l'Argentine s'est imposé (2-1), grâce notamment à un but de Lionel Messi. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, l'A lbiceleste devra se frotter aux Pays-Bas ce vendredi soir au Qatar. Avant ce rendez-vous au sommet, Lionel Messi a annoncé la couleur en conférence de presse.

«Nous allons avoir un match très difficile»

« Nous allons avoir un match très difficile, je pense que ça va être très difficile. Ils vont vouloir nous retirer le ballon. À ce stade, la Coupe du monde devient encore plus difficile » , a jugé Lionel Messi, le numéro 10 de l'Argentine.

«Ils vont vouloir nous retirer le ballon»