Coupe du monde 2022 : L'Argentine de Messi domine l'Australie et rejoint les Pays-Bas en quarts

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une fin de match tendue après la réaction du score australienne, l’Argentine est parvenue à décrocher son billet pour les quarts de finale grâce à des buts de Messi et Alvarez (2-1).

L’Argentine s’est fait peur. Alors qu’elle menait logiquement au score grâce à Lionel Messi (35’) et Julián Álvarez (57’), l’Albiceleste a été surprise par son adversaire australien, réduisant la marque à moins d’un quart d’heure de la fin du temps réglementaire après un but contre son camp d’Enzo Fernandez (77'). De quoi réveiller l’Australie qui tentera jusqu’à la fin d’égaliser, avec notamment un arrêt miraculeux d’Emiliano Martínez (90+7’), mais c’est bien Lionel Messi et ses coéquipiers qui affronteront les Pays-Bas vendredi (20h).