Coupe du monde : En huitième de finale, les Bleus ne tremblent pas

Arnaud De Kanel

L'équipe de France affrontera la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Depuis que le format de la compétition se présente de cette manière, les Bleus n'ont jamais perdu à ce stade de la compétition. Voici l'historique de l'équipe de France en huitièmes de final du Mondial.

Avant de retrouver la Pologne de Robert Lewandowski, la bande à Didier Deschamps pourra s'appuyer sur les signes forts du passé. Un peu plus tôt, les Bleus ont affronté le Danemark, leur porte-bonheur du Mondial. Qualifiés, ils disputeront le 6ème huitième de finale de l'histoire de la sélection tricolore. Instauré en 1986, le nouveau format du Mondial a porté bonheur aux Bleus qui n'ont jamais perdu en huitièmes. En 1990 et 1994, l'équipe de France ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du monde tandis qu'en 2002 et 2010, elle était sortie en poules. Mais voilà, dès que l'étape fatidique des phases de groupes est passée, les Bleus sont suivis par leur bonne étoile.

Coupe du monde 2022 : L'équipe type de la phase de groupes https://t.co/nmGlrsbQ54 pic.twitter.com/fDbPXT0Usk — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Mondial 86, les début d'une nouvelle tradition

Considéré comme certains par le plus beau Mondial de l'histoire, celui du Mexique était le premier qui se disputait avec le tableau que l'on connait actuellement. Avant, le passage ne huitièmes n'existait pas. Deuxième de son groupe, l'équipe de France de Michel Platini avait débuté une grande tradition : celle de ne pas perdre en huitièmes. Confrontés à l'Italie, les Bleus s'étaient imposés deux buts à zéro grâce à des réalisations de Michel Platini et de Yannick Stopyra. Leur parcours s'était arrêté en demi-finale face à l'Allemagne de l'Ouest.

Mondial 98, Blanc libère les Bleus

Pour sa Coupe du monde, l'équipe de France s'était offerte son deuxième huitième de finales de son histoire. Mais que ce fut compliqué. Les Bleus n'ont cessé de buter sur un gigantesque José Luis Chilavert qui les a emmené en prolongation. Pour la première fois de l'histoire, la règle du but en or allait décidé du sort d'un match de Coupe du monde. A la 114ème minute, Laurent Blanc venait libérer les siens. La suite, on la connait. Les Bleus avaient décroché leur première étoile.

Mondial 2006, un match d'anthologie

De retour en huitièmes après la déconvenue de 2002, les Bleus affrontaient l'Espagne qui promettait d'envoyer Zinédine Zidane à la retraite. Menée suite à un pénalty de David Villa, l'équipe de France parvenait à égaliser avec Franck Ribéry. En fin de rencontre, Patrick Vieira donnait l'avantage aux Bleus avant que Zizou ne parachève la victoire tricolore dans les arrêts de jeu. Ils avaient ensuite éliminé le Brésil puis le Portugal avant de chuter face à l'Italie en finale.

Mondial 2014, au bout du suspens

Les Bleus auront longtemps buté sur un Vincent Enyeama des grands soirs. Le gardien nigérian avait fini par se trouer sur un corner, permettant à Paul Pogba d'ouvrir le score. Un second but avait été inscrit dans le temps additionnel par Joseph Yobo qui avait poussé le ballon dans ses propres filets.

Mondial 2018, totalement irrationnel