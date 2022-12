Coupe du monde 2022 : La course contre la montre est lancée pour Neymar

Thomas Bourseau

Touché à la cheville droite la semaine dernière face à la Serbie, Neymar n’a pas lâché l’affaire et a repris l’entraînement en marge du 1/8ème de finale de Coupe du monde lundi soir face à la Corée du Sud. Cependant, certains membres du staff brésilien prônerait la prudence.

Il avait de gros projets pour la Coupe du monde au Qatar. Avant le début de la compétition, Neymar avait affirmé qu’il allait particulièrement bien performer et promettait au moins 5 buts inscrits avec la Seleçao . Cependant, et alors qu’il était arrivé parfaitement préparé sur le plan physique grâce à sa première partie de saison avec le PSG, Neymar s’est blessé lors du match d’ouverture du Brésil contre la Serbie la semaine dernière (2-0).

Neymar de retour à l’entraînement

Touché à la cheville droite, Neymar a dû faire l’impasse sur les deux autres matchs de poule du Brésil face à la Suisse (1-0) et le Cameroun (0-1). Cependant, après avoir repris l’entraînement en salle comme il l’a démontré sur le compte Twitter Neymar Jr Site dans la journée de vendredi, Neymar avait à coeur de reprendre l’entraînement collectif avec l’ensemble du groupe brésilien samedi comme L’Équipe et RMC Sport l’ont rapporté via les déclarations du médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar.

Coupe du monde 2022 : Neymar pousse pour revenir, le Brésil prône la prudence

Neymar veut revenir pour la Corée, le Brésil joue la prudence