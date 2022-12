Coupe du Monde 2022 : Les stars qui vont manquer la phase finale

Amadou Diawara

La phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar vient de se terminer. Et parmi les équipes non-qualifiées pour les huitièmes de finale, il y a de nombreuses surprises, dont le Pays de Galles, l'Allemagne et la Belgique. Voici les stars du Mondial qui vont manquer la phase finale.

Pour cette Coupe du Monde au Qatar, les surprises se sont multipliés. En effet, plusieurs favoris de la compétition ont été malmenés par des sélections qui étaient plus faibles sur le papier. Si certains se sont simplement fait peur lors de la phase de groupes du Mondial, d'autres n'ont pas échappé à l'élimination.

Coupe du monde 2022 : Coup de tonnerre pour Eden Hazard après le fiasco de la Belgique ? https://t.co/TBAdr9L3XR pic.twitter.com/QQeuHGDVCn — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Gareth Bale, Eden Hazard et Kevin De Bruyne partent la tête basse

Dans le groupe B, le Pays de Galles a été tenu en échec par les États-Unis (1-1), avant de s'incliner à la surprise générale face à l'Iran (0-2). Et alors qu'elle a été impuissante face à l'Angleterre (défaite 3-0), la bande à Gareth Bale est éliminée de la Coupe du Monde, terminant à la quatrième et dernière place de sa poule. Dans le groupe C, l'Argentine a eu chaud. Malgré son revers d'entrée face à l'Arabie Saoudite (1-2), la sélection emmenée par Lionel Messi a finalement composté son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. Au contraire, l'Allemagne n'a pas réussi à refaire son retard dans le groupe E après sa défaite face au Japon (1-2) lors de son entrée en lice. Classé troisième de sa poule, la Nationalmannschaft sort la tête basse de la Coupe du Monde. Dans le groupe F, la Belgique a également déçu. En effet, les Diables Rouges (troisièmes du groupe F) ne joueront pas les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, à cause de leur défaite contre le Maroc (2-0) notamment. Enfin, l'Uruguay (troisième) quitte également le Mondial prématurément, devancé in-extremis par la Corée du Sud (deuxième) dans le groupe H.

Edinson Cavani, Luis Suarez et Keylor Navas sortis d'entrée

Avec les éliminations précoces du Pays de Galles, de l'Allemagne, de la Belgique et de l'Uruguay, de nombreuses stars vont manquer la phase finale de la Coupe du Monde. En effet, Gareth Bale (Los Angeles FC), Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sané (Bayern), Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Inter), Eden Hazard (Real Madrid), Edinson Cavani (Valence) et Luis Suarez (Club Nacional) ont déjà quitté le Qatar pour retrouver leurs clubs respectifs. De surcroit, Keylor Navas (PSG) - le capitaine du Costa Rica - sera également un absent de marque lors des huitièmes de finale de ce Mondial.