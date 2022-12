Coupe du monde 2022 : Humilié au Qatar, un attaquant belge reçoit un énorme soutien

La rédaction

Troisième lors du mondial 2018, la Belgique a été éliminée en poules lors de cette Coupe du monde au Qatar. Ce jeudi soir, les Diables Rouges n'ont pas su renverser les Croates et ont concédé un match nul (0-0) fatal pour la suite de leur compétition. À l'image d'une génération vieillissante, Romelu Lukaku a totalement manqué son match et a été la cible de nombreuses critiques. Toutefois, le Belge peut se consoler avec le soutien de Didier Drogba.

Entré en jeu en début de seconde période pour remplacer Dries Mertens, Romelu Lukaku n'est pas parvenu à offrir la qualification à sa sélection. Pourtant, l'attaquant a eu plusieurs occasions devant le but, notamment en fin de match. Son imprécision a ensuite été vivement critiquée.

Drogba vole au secours de Lukaku

En manque de rythme depuis le début de la saison où il n'a disputé que 4 matchs de Serie A, Romelu Lukaku a manqué l'occasion de se relancer lors de ce mondial. Si l'attaquant belge a été critiqué après l'élimination, Didier Drogba l'a défendu : « C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois rencontres. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois et qui est en difficulté depuis un peu plus d’un an », a expliqué l'ancienne gloire de Chelsea au micro d'RTBF.

Un joueur physiquement trop juste