Coupe du Monde 2022 : Thierry Henry est menacé pour ce nouveau rôle en Belgique

Après l'élimination de la Belgique en Coupe du Monde, Roberto Martinez a annoncé sa démission. Pour le remplacer, la fédération des Diables Rouges devrait faire confiance au tandem Thierry Henry - Thomas Vermaelen en tant qu'intérimaire. Et alors que le Français voudrait devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique, Louis van Gaal pourrait lui mettre des bâtons dans les roues.

Avec une victoire, un nul et une défaite, la Belgique n'a pas réussi à se sortir du groupe F. Troisièmes de leur poule, les Diables Rouges sont éliminés de la Coupe du Monde. Alors que la Belgique ne disputera pas les huitièmes de finale du Mondial au Qatar, Roberto Martinez a annoncé sa démission ce jeudi.

Thierry Henry veut devenir sélectionneur de la Belgique

Pour assurer l'intérim en attendant de dénicher le successeur officiel de Roberto Martinez, la Belgique devrait faire confiance aux adjoints Thierry Henry et Thomas Vermaelen d'après L'Equipe . Et en ce qui concerne le Français, il aimerait conserver ce rôle et être nommé sélectionneur de la Belgique. Toutefois, Thierry Henry pourrait voir Louis van Gaal briser son souhait.

Louis Van Gaal intéressé par le poste ? Il répond