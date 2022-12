Coupe du Monde 2022 : Courtois explique le fiasco de la Belgique au Qatar

Amadou Diawara

Après son nul face à la Croatie, la Belgique termine à la troisième place du groupe F, derrière le Maroc (1er) et son dernier adversaire (2ème). Par conséquent, les Diables Rouges sont éliminés de la Coupe du Monde. Interrogé ce jeudi soir, Thibaut Courtois a tenté d'expliquer la contre-performance de sa sélection.

Après sa victoire contre le Canada et sa défaite face au Maroc, la Belgique était dans l'obligation de s'imposer face à la Croatie pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Toutefois, les Diables Rouges n'ont pas pu faire mieux qu'un résultat nul ce jeudi soir (0-0). Troisième du groupe F, derrière le Maroc (1er) et la Croatie (2ème), la Belgique sort donc par la petite porte du Mondial au Qatar. Interrogé au micro de BeIN SPORTS , Thibaut Courtois a justifié l'élimination de la Belgique à la Coupe du Monde.

«Le foot n’était pas de notre côté»

« Pour nous, sortir en phase de poules, ce n’est pas ce qu’on voulait. On savait dès le début que c’était trois adversaires difficiles. Contre le Canada, on ne méritait pas de gagner, mais on a gagné. Lors du deuxième match, un match nul était plus correct. Aujourd’hui, dos au mur, tu joues contre un bon pays. Aujourd’hui, on a montré qu’on était l’équipe qu’on voulait voir. Mais le foot n’était pas de notre côté. Deux poteaux, le ballon qui ne rentre pas. Ça arrive. On a tout fait pour gagner. C’est surtout le deuxième match où on n’a pas fait ce qu’on devait faire », a précisé Thibaut Courtois, le gardien de la Belgique, avant d'en rajouter une couche.

«On n’a pas été nous-mêmes»