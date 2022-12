Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre en Belgique pour Thierry Henry

Amadou Diawara

Incapable de battre la Croatie ce jeudi, la Belgique a quitté la Coupe du Monde dès la fin de la phase de groupes. Peu après l'élimination des Diables Rouges, Roberto Martinez a annoncé sa démission en tant que sélectionneur. Pour assurer l'intérim, la belgique devrait faire confiance au duo Thierry Henry - Thomas Vermaelen.

Après une victoire et une défaite (contre le Canada et face au Maroc), la Belgique était dans l'obligation de s'imposer face à la Croatie ce jeudi pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et malheureusement pour les Diables Rouges , ils n'ont pas été capable de faire mieux qu'un résultat nul pour leur troisième et dernier match de poule (0-0).

Mercato - PSG : Encore à fond sur Skriniar, Campos est mis sous pression https://t.co/I7KbBtffqu pic.twitter.com/5400KAylCk — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Thierry Henry assure l'intérim en Belgique pour remplacer Roberto Martinez

Juste après l'élimination de la Belgique, Roberto Martinez a fait une annonce fracassante. En effet, le technicien espagnol a annoncé qu'il démissionnait de son poste de sélectionneur des Diables Rouges .

Thierry Henry veut devenir sélectionneur de la Belgique