Coupe du monde 2022 : Lukaku maladroit, la Belgique sort par la petite porte contre la Croatie

Thomas Bourseau

La Belgique n’aura été qu’une pâle copie d’elle-même au Qatar pendant cette Coupe du monde. Ne réussissant à enregistrer « que » quatre points dans le groupe F, les Diables Rouges ont terminé à la 3ème place après un nul concédé face à la Croatie ce jeudi (0-0), signifiant la fin de leur aventure au Qatar.