Coupe du monde 2022 : Neymar, Mbappé, Griezmann… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que les huitièmes de finale sont déjà lancés, la Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

La composition de la France face à la Pologne déjà connue ?

Première de son groupe après ses succès contre l’Australie et le Danemark, l’équipe de France entame une nouvelle compétition ce dimanche (16h) avec un premier match éliminatoire face à la Pologne. S’il avait décidé de faire tourner contre la Tunisie, Didier Deschamps devrait retourner à ses fondamentaux pour le huitième de finale. Raphaël Varane et Dayot Upamecano composeront ainsi la charnière centrale, tandis que Jules Koundé et Théo Hernandez seront sur les côtés. Dans l’entrejeu, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot seront épaulés par Antoine Griezmann, évoluant toujours dans un rôle hybride en tant que milieu relayeur, derrière une attaque composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.



Plus d'informations ici.

Fabinho veut revoir Neymar en huitième au Qatar

Victime d'une entorse de la cheville, Neymar a dû déclarer forfait pour les deux derniers matchs du Brésil en phase de poule. Alors que la Seleção affrontera la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde, la star du PSG n'est pas du tout certaine d'être de la partie. Interrogé ce vendredi soir, Fabinho a affiché sa volonté de voir Neymar faire son retour avec le Brésil ce lundi soir : « On espère que Neymar sera remis pour les huitièmes. Neymar fait de la récupération tous les jours, tout le temps. Tout comme Danilo ou Alex Sandro. Ce sont des joueurs importants. Tout le monde parle de Neymar car c'est la star, mais on attend le retour des 3 » .



Plus d'informations ici.

Une polémique avec Mbappé ? Griezmann répond

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France va défier la Pologne ce dimanche après-midi. Avant ce grand rendez-vous, Antoine Griezmann a été interrogé sur son entente avec Kylian Mbappé. Et le numéro 7 des Bleus a tenu à désamorcer toute polémique : « J’ai toujours dit qu’au début, c’est difficile de se trouver car on jouait peu ensemble, il y a beaucoup d’attentes autour de nous. Après ç’a créé des polémiques alors qu’il n’y avait rien du tout. Comme j’ai dit, c’est à base de minutes jouées et de matches ensemble qu’on va arriver à mieux se trouver. Là on voit encore, c’est la troisième compétition qu’on joue ensemble, plus de matches donc plus de relations, et ensuite on se comprend mieux. Je comprends mieux ses appels, ce qu’il recherche, c’est parfait pour nous deux et l’équipe ». Plus d'informations ici.

Griezmann désamorce un penaltygate avec Mbappé

Tireur attitré des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018, Antoine Griezmann est actuellement en concurrence avec Kylian Mbappé pour les penalties. Interrogé sur le sujet, le buteur de l'Atlético de Madrid a répondu avec humour, évitant ainsi un nouveau penaltygate : « C’est Hugo Lloris qui va tirer les penaltys. Non, il y a un ordre qui est fait, après vous verrez bien s’il y a un penalty qui va le tirer ».



Plus d'informations ici.

Neymar veut faire son retour contre la Corée du Sud

Touché à la cheville, Neymar est incertain pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Alors que le Brésil affronte la Corée du Sud ce lundi soir, la star du PSG ferait tout son possible pour être apte à jouer cette rencontre. Ainsi, d'après RMC Sport , Neymar aurait adapté sa préparation pour remplir cet objectif.



Plus d'informations ici.

Deschamps interpelle Lewandowski avant la Pologne

Alors que la France affronte la Pologne ce dimanche après-midi, Didier Deschamps a reconnu qu'il se méfiait de Robert Lewandowski. Toutefois, il ne veut pas que ses joueurs se focalisent sur lui : « Sur ce type de joueur, il faut limiter l'influence. Il utilise très bien son corps. Le moindre ballon peut être dangereux. On ne va pas se focaliser sur lui. Le duel entre Lewandowski et Mbappé ? ls font partie des meilleurs sur le plan mondial, avec des qualités différentes. Ce n'est pas le même registre. Ce sont des éléments très importants ».



Plus d'informations ici.

Al-Khelaïfi interpelle Lloris sur la polémique au Qatar