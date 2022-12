Coupe du monde : Messi entre un peu plus dans la légende, il lâche un message fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Argentine poursuit son aventure dans ce Mondial. La formation s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition en battant l'Australie (2-1). Au prochain tour, les Sud-Américains affronteront les Pays-Bas. Encore buteur ce samedi, Lionel Messi disputait le 1000ème match de sa carrière. Mais malgré ce cap, le joueur du PSG préfère retenir la qualification.

« J'ai découvert aujourd'hui que c'était le 1 000e match »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Lionel Messi a été interrogé sur cette marque symbolique. « J'ai découvert aujourd'hui que c'était le 1 000e match. Je vis dans l'instant, j'apprécie ce que nous vivons et je suis heureux de faire un pas de plus, de passer aux quarts de finale » a confié le joueur. Il n'a pas souhaité s'attarder sur son cas personnel et a préféré insister sur la qualification : « Nous n'avons pas eu beaucoup de temps de repos, nous étions inquiets car nous savions que ça allait être un match très physique. On a su prendre l'avantage, marquer le deuxième et contrôler le jeu. Ils nous ont marqués un but et ça nous a un peu compliqué la tâche à la fin, mais c'est une Coupe du monde et c'est comme ça ».

« Ce sont des sentiments incroyables »

Le joueur de 35 ans a, ensuite, souhaité remercié les supporters et sa famille. « Ce sont des sentiments incroyables, c'est fou de partager un tel moment de bonheur avec le peuple. Nous savons combien ils ont fait d'efforts pour venir ici. Nous remercions également ceux qui nous encouragent depuis notre pays. L'énergie et la passion qu'ils nous transmettent sont incroyables. Ma famille est toujours présente, mes enfants surtout parce qu'ils sont grands et comprennent tout. Aujourd'hui les voir de l'intérieur comment ils se sentent et comment ils vivent est spectaculaire. Ils sont excités et heureux » a confié Messi.

