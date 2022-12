Mercato - PSG : Et si Lionel Messi surprenait son monde ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière puisqu’il voit son contrat arriver à expiration en juin prochain au PSG. Bien qu’il soit question d’un éventuel départ à l’Inter Miami, son biographe a nié une telle éventualité à l’instant T. Son compatriote Mauricio Pochettino et ancien coach au PSG a une autre idée en tête : les Newell’s Old Boys.

En fin de contrat en juin prochain au PSG, Lionel Messi serait susceptible de ne pas apposer sa signature sur une prolongation. Certes, une clause pour rallonger son aventure parisienne pour une année supplémentaire est incluse dans le deal signé en août 2021, mais pour ce faire, il faudrait que le septuple Ballon d’or donne son aval aux dirigeants du PSG en amont. Chose qu’il ne compte pour le moment pas faire. La priorité de Messi est de se focaliser sur le Mondial et sur ce 1/8ème de finale de Coupe du monde ce samedi face à l’Australie. En cas de départ, les options pour Lionel Messi semblent multiples.

L’Inter Miami en pleine négociation avec Messi, un départ peu probable

D’après différents médias, les discussions auraient déjà été entamées entre l’Inter Miami et le clan Lionel Messi et plus particulièrement son père Jorge Messi. D’ailleurs, lors d’une interview accordée à Goal en septembre 2020, quelques jours après son départ avorté du FC Barcelone, Lionel Messi expliquait vouloir vivre un jour le rêve américain. Franchise de David Beckham, l’Inter Miami se préparerait à accueillir Messi. Mais selon Guillem Balague, journaliste pour la BBC et surtout biographe de l’attaquant du PSG, un départ pour l’Inter Miami ne serait pas d’actualité. « L’Inter Miami ? Dans le cas de Messi, il n'est pas prêt pour la MLS. Le PSG va lui offrir une année avec une autre ». Voici le message que Balague a fait passer sur sa chaîne YouTube cette semaine avant d’affirmer qu’une prolongation de contrat était en bonne voie. « Après la Coupe du monde, il ira au PSG, essaiera de gagner la Ligue des champions et signera un nouveau contrat avec le PSG. C'est ce que je pense qui va se passer ».

Les Newell’s Old Boys pour Messi ? Pochettino y pense