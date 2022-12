Transferts - PSG : Campos va connaître un gros échec sur le mercato

Arthur Montagne

Considéré comme un dénicheur de talents, Luis Campos scrute le championnat brésilien à la recherche de renforts d’avenir pour le PSG. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale s’intéresse à Andrey Santos, milieu de terrain de Vasco de Gama. Mais selon nos informations, Chelsea va devancer les Parisiens.

Bien décidé à préparer l’avenir du PSG, Luis Campos s’active sur le mercato afin de dénicher les futurs talents du football mondial. Un domaine dans lequel il excelle comme il l’a prouvé à l’AS Monaco ou encore au LOSC. Et plusieurs noms émergent déjà, notamment du côté du Brésil.

EXCLU @le10sport : Clairement positionné depuis juin, le PSG se fait doubler par Chelsea pour Andrey Santos18 ans, milieu de terrain, nouveau Bruno GuimaraesPas encore bouclé totalement mais grosse chance de le voir à Chelsea en janvier pour 15 M€https://t.co/79NlKjhzXg — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Le PSG s’active pour Andrey Santos…

En effet, les noms des deux cracks de Palmeiras, Endrick et William Estevao circulent avec insistance. Mais pas seulement. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG suit également avec attention les prestations d’Andrey Santos (18 ans), milieu de terrain de Vasco de Gama.

… mais Chelsea est plus rapide

Cependant, le PSG risque de se faire devancer dans ce dossier. Et pour cause, selon nos informations, Chelsea est beaucoup plus actif pour le transfert d’Andrey Santos et se retrouve désormais idéalement placé pour recruter le jeune milieu de terrain de Vasco de Gama. Le transfert pourrait avoisiner les 15M€. Un coup dur pour le PSG.