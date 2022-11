Coupe du monde 2022 : Les notes de la Tunisie contre la France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de la Tunisie a réussi un joli exploit en battant la France, tenante du titre (1-0). une victoire au goût amer puisque la formation est éliminée dès la phase de groupes en raison de la victoire de l'Australie face au Danemark (1-0). Malgré cette élimination, les Aigles de Carthage n'ont pas démérité.

Aymen Dahmen (6) : Peu inquiété en première mi-temps, le portier a été sollicité après la rentrée des cadres comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Sérieux, il a capté de nombreux tirs e fin de rencontre et repoussé un centre dangereux de l'équipe de France. Il a néanmoins commis une petite erreur en offrant un corner aux Bleus, dans un moment fort pour ses adversaires. Il n'a rien pu faire sur le but d'Antoine Griezmann, finalement annulée.



Yassine Meriah (6) : Titularisé sur le côté droit, le latéral n'a pas été énormément mis en danger par Mattéo Guendouzi ou Jordan Veretout. Mené en bateau par Kylian Mbappé en toute fin de rencontre.



Nader Ghandri (5) : Le joueur de 27 ans a, dès le début de la rencontre, essayé d'allonger le jeu et de prendre en profondeur Eduardo Camavinga, placé sur le côté de la défense. A l'instar de ses partenaires en défense, il a souffert face aux multiples offensives d'Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé.



Montassar Talbi (5,5) : Sur son côté, il a bien bloqué Kingsley Coman, lors de ses rares incursions en première mi-temps. Sérieux, le joueur est parvenu à contenir les assauts français, même si Ousmane Dembélé lui a compliqué la tâche.



Wajdi Kechrida (7) : A l'instar de Wahbi Khazri, il avait des jambes lors de cette rencontre. Le joueur n'a pas hésité à provoquer Eduardo Camvinga sur con côté et à créer le danger. Il a également fourni un gros travail défensif, stoppant notamment Randal Kolo Muani à la 21ème minute.



Ellyes Skhiri (5,5) : Positionné dans l'entrejeu, il a fourni un énorme travail au milieu de terrain, récupérant de nombreux ballons. A l'instar de ses coéquipiers, il a connu une baisse de régime en fin de rencontre.



Aïssa Laïdouni (7,5) : Son match a été à l'image de sa Coupe du monde. Généreux dans ses efforts, il a également été indispensable de part sa qualité de passe. Sa tentative de frappe enroulée passe à côté du cadre de Mandanda.



Ali Maaloul (5,5) : Le piston gauche s'est montré, par moments, dangereux en raison de sa qualité de centre. Il n'a pas hésité à aller au contact.



Anis Ben Slimane (5,5) : Présent dans les airs, dans les duels, le milieu offensif a fourni un gros travail. Il s'est retrouvé, à de rares occasions, seul dans la surface, sans transformer l'essai. Remplacé par Ali Abdi (non noté), qui a failli jouer un mauvais tour à son équipe puisqu'il contre la frappe de Griezmann, annulée après consultation de la VAR.



Mohamed Ali Ben Romdhane (6) : Remuant sur son côté, l'ailier a sans cesse provoquer, notamment en première période, et a réussi à prendre de vitesse Aurelien Tchouaméni. Il s'est montré plus discret ensuite. Remplacé par Ghailene Chaalali à la 74ème minute, discret.



Wahbi Khazri (7,5) : Fer de lance de cette équipe tunisienne, le buteur de Montpellier a fourni un gros effort pour chiper des ballons et créer le danger dans la surface tricolore. L'attaquant a été récompensé de ses efforts en inscrivant l'unique but de sa sélection. Remplacé par Issam Jebali à la 59ème minute (5,5), qui a essayé d'imposer son physique.